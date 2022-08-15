"أرامكو": إعادة توجيه إمدادات النفط الروسية لم تؤثر على موقعنا في آسيا

استبعد رئيس شركة الطاقة السعودية "أرامكو" أمين الناصر، أن تؤثر إعادة توزيع إمدادات النفط الروسية، في آسيا، بما في ذلك الهند، على موقع "أرامكو" في السوق الآسيوية.

إقرأ المزيد

وجاء التصريح في مؤتمر هاتفي مع المستثمرين، حيث علق الناصر على تأثير إعادة توزيع الإمدادات النفطية الروسية من أوروبا إلى آسيا والهند على موقع "أرامكو" في هذه الأسواق.

وقال رئيس "أرامكو" السعودية: "فيما يتعلق بالسوق الهندية وواردات النفط الروسية، لدينا علاقة جيدة (مع المستوردين في الهند)، ونحن المورد الرئيسي بسبب موثوقيتنا بالنسبة للمشترين في كل من آسيا وحول العالم".

وفي وقت سابق، أعلنت "أرامكو" أنها حققت أرباحا قدرها 48.4 مليار دولار في الربع الثاني من 2022، بزيادة 90.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط.

المصدر: أ ف ب + برايم