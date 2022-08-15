من الهند إلى الإمارات فالسعودية.. معرض روسي متنقل

سيتم عرض الفرص السياحية لمدينة سان بطرسبورغ الروسية على شكل معرض متنقل في الهند والإمارات والسعودية وفيتنام، وجاء ذلك بحسب ما كشفته لجنة المدينة لتنمية السياحة.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة: "من المقرر أن يقام المعرض المتنقل في الخريف على أراضي جمهورية الهند في مدينتي مومباي ودلهي وفي الإمارات العربية المتحدة في دبي وأبو ظبي، كما ستعرض الإمكانيات السياحية للعاصمة الشمالية في مدينتي الرياض وجدة، الواقعتين في المملكة العربية السعودية، وكذلك في مدينتي هانوي ومدينة هوشي منه بجمهورية فيتنام".

وبالإضافة للجنة ينظم الحدث مكتب المعلومات السياحية بالمدينة الروسية، والهدف من العروض الترويجية عرض سان بطرسبورغ كوجهة سياحية، والترويج لقطاع الضيافة في المدينة الروسية مع اقتراب موسم الخريف والشتاء.

كذلك قالت اللجنة إن عروضا حول الإمكانات السياحية لسان بطرسبورغ هذا الصيف ستقام أيضا في بلدان رابطة الدول المستقلة، ولاسيما في كازاخستان وأذربيجان.

المصدر: تاس