"روس أوبورون إكسبورت" الروسية تبرم عقودا لتصدير مروحيات عسكرية

صرح مدير عام "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخيف، بأن الشركة الروسية المسؤولة عن إدارة صادرات الأسلحة من روسيا وقعت عقودا لتصدير مختلف المعدات العسكرية في 2021 - 2022.

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وقال ميخيف، في المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2022" المنعقد حاليا في ضواحي موسكو: "وقعت شركة "روس أوبورون إكسبورت" عقودا لتوريد طائرات هليكوبتر من طراز Mi-38 ومقاتلات Su-30SME وأنظمة الدفاع الجوي Pantsir-S1M للعملاء الأجانب في 2021-2022".

وقبل ذلك كشف سيرغي تشيميزوف رئيس "روستيخ"، الشركة الأم لـ"روس أوبورون إكسبورت"، عن أن "روستيخ" وقعت هذا العام عقودا تزيد عن تريليون روبل (حوالي 16.3 مليار دولار) مع عملاء أجانب.

وانطلقت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات منتدى "الجيش - 2022" العسكري التقني الدولي، وستستمر أنشطة المنتدى، الذي ينظم برعاية وزارة الدفاع الروسية، حتى 21 أغسطس الجاري.

المصدر: نوفوستي