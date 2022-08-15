من "منتدى الجيش".. "روستيخ" الروسية تعلن عن قيمة عقود التصدير الموقعة في 2022

كشف رئيس شركة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيميزوف، اليوم الاثنين، عن قيمة العقود والصفقات التي وقعتها الشركة مع عملاء أجانب خلال العام الجاري.

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وصرح تشيميزوف، في الجلسة العامة للمنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2022" اليوم الاثنين، بأن شركة "روستيخ" وقعت عقودا تزيد عن تريليون روبل (حوالي 16.3 مليار دولار) مع عملاء أجانب.

وقال المسؤول: "على الرغم من الرغبة المستمرة للدول الغربية في عزل روسيا، تواصل "روستيخ" العمل بفعالية في مجال التعاون العسكري التقني. لقد وقعنا هذا العام بالفعل عقودا مع عدد من العملاء الأجانب بأكثر من 1 تريليون روبل".

وأشار رئيس شركة "روستيخ" الروسية إلى أن الرقم أعلى من بعض النتائج التي تم تحقيقها في السنوات العشر الماضية.

وأضاف تشيميزوف، أن "روستيخ" تمتلك محفظة مستقرة من الطلبات تبلغ قيمتها نحو 3 تريليونات روبل.

وانطلقت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات منتدى "الجيش - 2022" العسكري التقني الدولي، وستستمر أنشطة المنتدى، الذي ينظم برعاية وزارة الدفاع الروسية، حتى 21 أغسطس الجاري.

ووفقا للنائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف فإن حوالي 1500 شركة دفاعية ممثلة في منتدى "الجيش - 2022".

وقال تساليكوف: "يمكن شرح المسار الذي سلكناه بالأرقام (النتائج التي حققها المنتدى)، تشارك 72 دولة في هذا الحدث (منتدى الجيش 2022) الواسع النطاق، اليوم يشارك في الحدث ضعف عدد الشركات التي كانت في 2015، اليوم توجد 1500 شركة تقدم إنجازاتها وتقدم فرصا جديدة".

المصدر: تاس