رفع رسوم الغاز للعائلات والشركات الخاصة في ألمانيا اعتبارا من أكتوبر

نقلت Welt TV، عن مؤسسة Trading Hub Europe التي توحد شركات توزيع الغاز الوطنيين في ألمانيا، أن رسم الغاز للعائلات والشركات الخاصة سيصبح في أكتوبر 2.4 سنت لكل كيلوواط / ساعة.

من جانبه قال ممثل وزارة الاقتصاد الألمانية في إفادة صحفية، إنه لا يزال غامضا حاليا ما إذا كان هذا المبلغ سيخضع بشكل إضافي لضريبة القيمة المضافة، ولم يتم تلقي رد بروكسل بعد على استفسار حول ذلك من برلين.

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وأضاف الممثل، أن وزير الاقتصاد روبرت هابك يعتزم إصدار تصريح خاص بشأن ضريبة الغاز في النصف الثاني من اليوم.

وأشارت مارتينا هوفمان النائبة الأولى للمتحدث باسم الحكومة الألمانية، إلى أن "الحكومة ترى أن ضريبة الغاز قد تكون عبئا ثقيلا على الألمان. لقد تحدث المستشار بالفعل عن هذا عدة مرات، وأوضح أنه إلى جانب هذه الرسوم فإن الدولة ستقدم تسهيلات ومساعدات بحلول الأول من أكتوبر".

المصدر: نوفوستي