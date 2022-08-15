خسارة موردين ومشاكل مع الموظفين.. تقرير يتحدث عن الشركات البريطانية المتضررة من العقوبات على روسيا

ذكرت صحيفة ديلي ميل نقلا عن مسح أجرته شركة التأمين Mactavish أن ما يقرب من ثلثي الشركات البريطانية عانت من تداعيات العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا بعد بدء العملية في أوكرانيا.

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ووفقا لنتائج المسح فإن 71% من الشركات البريطانية لديها أصول تأثرت بشكل مباشر بالعقوبات المفروضة على روسيا.

كما أشار النصف إلى ارتفاع التكاليف وحدوث انقطاعات في خطوط الإنتاج الخاصة بهم، وأفادت البيانات بأن 44% فقدوا الموردين و42% لديهم مشاكل مع الموظفين.

وأوضحت نتائج المسح أن القطاع المالي كان أكثر المتضررين من القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة بعد فرض العقوبات على موسكو، إذ عانى 92% من مؤسسات القطاع من الأضرار من العقوبات بسبب أن أصولها وأموالها موجودة في روسيا.

فيما أبلغت 84% من الشركات في قطاع صناعة الطيران عن خسائر بسبب ارتباطها بعقود طائرات مستأجرة بقيت في روسيا.

المصدر: برايم