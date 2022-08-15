الصين تخفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد المتراجع

خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي اليوم الاثنين لدعم النمو الاقتصادي المتراجع بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقلص البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على القروض لمدة عام إلى 2.75% من 2.85%، وضخ 400 مليار يوان إضافية (60 مليار دولار) في أسواق الإقراض بعد أن أظهرت بيانات حكومية ضعف إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في يوليو 2022.

وأقر الحزب الشيوعي في الصين الشهر الماضي فعليا أنه لا يمكنه تحقيق هدف النمو الرسمي هذا العام البالغ 5.5%، بعد أن أدت قيود مكافحة جائحة كورونا إلى تعطيل التجارة والتصنيع والإنفاق الاستهلاكي وتسببت الحملة على ديون الشركات في تراجع النشاط في قطاع العقارات الواسع.

وبالرغم من الضغط الهبوطي على النمو، أكد قادة الحزب التزامهم باستراتيجية "صفر كوفيد" في بيان 29 يوليو 2022، فقد تخلت عن الإشارات السابقة إلى أهداف النمو بعد أن نما الاقتصاد بنسبة 2.5% فقط في النصف الأول من عام 2022.

المصدر: أ ب