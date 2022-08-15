انخفاض أسعار النفط بسبب عدة عوامل

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بأكثر من 1%، إذ يقوم المستثمرون بتقييم عدد من العوامل التي تؤثر على سوق الخام سواء من جانب الطلب أو من جانب المعروض.

وبحلول الساعة 09:02 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.12% إلى 97.05 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.13% إلى 91.05 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداول.

ويتخوف متعاملون في السوق من تراجع الطلب على الخام في الصين، تزامنا مع احتمال زيادة الإمدادات الإيرانية.

المصدر: برايم