أفغانستان تعتزم شراء النفط الروسي وتكشف عن الطريقة

أعرب وزير الصناعة والتجارة الأفغاني نور الدين عزيزي عن اهتمام بلاده بشراء النفط الخام من روسيا على مبدأ المقايضة، وذلك إن كانت موسكو مهتمة بالسلع الأفغانية.

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وقال الوزير، اليوم الاثنين: "أهم شيء بالنسبة لنا هو مشروع النفط والغاز. نود مناقشة خيار (التجارة) بالمقايضة، بشرط أن تكون لدى روسيا حاجة إلى نوع من المنتجات الأفغانية".

وقبل ذلك أعلن وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، أن أفغانستان تخطط لشراء حوالي مليون برميل من النفط من روسيا.

ووصل وفد من وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية إلى موسكو أمس الأحد، وستبدأ البعثة التجارية التي أرسلتها حكومة طالبان محادثات في موسكو اليوم الاثنين مع المسؤولين الروس.

وقال مصدر في موسكو لوكالة "نوفوستي"، إن المحادثات من المقرر إجراؤها حتى الأربعاء وستعقد في وزارتي الزراعة والطاقة في روسيا.

وفي وقت سابق، كشف السفير الروسي في كابل دميتري جيرنوف، عن أن أفغانستان تخطط لمناقشة مشتريات النفط والحبوب وزيت عباد الشمس من روسيا.

المصدر: نوفوستي