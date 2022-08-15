نائب مصري عن وزير قطاع الأعمال السابق: "كان جاي يهد الصناعة ببلدوزر" (فيديو)

قال النائب المصري مصطفى بكري إنه تم إبلاغه من سيد الفقي رئيس نقابة الصناعات المعدنية أنه تم تأجيل الجمعية العمومية للصناعة المعدنية والتي كانت ستنظر في تصفية شركة الكوك من عدمه.

وأضاف بكري في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" يوم الأحد: "وزير قطاع الأعمال السابق هشام أنور توفيق ربنا يسامحه كان مصرّا على تصفية الشركة، وبالأمس تواصلت مع وزير قطاع الأعمال الجديد وهنأته وقلت له محدش ضد التطوير أو خصخصة الإدارة وكل أملنا الحفاظ على الشركات العامة".

وتابع أن شركة النصر لصناعة الكوك لم تخسر وحققت أرباحا كبيرة وصلت في مايو 114 مليون جنيه، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الصناعة الوطنية ويحافظ على الشركات الهامة، ويدعم مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشركات العامة.

وأردف قائلا: "لدينا عروض بمليون طن سنويا للخارج لإيطاليا والجزائر وبريطانيا والهند"، متسائلا: "لماذا العجلة في التصفية؟!".

وصرح بأن شركة الكوك والكيماويات يعمل بها 1200 أسرة وهي مطلوبة داخليا وخارجيا وهي الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط، مشددا على أن "التأجيل بشرة خير ونشكر عليه وزير قطاع الأعمال".

وأوضح أن تصفيتها خسارة كبيرة لمصر، مناشدا المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال الجديد بإعلاء المصلحة الوطنية بشأن الشركة.

ولفت النائب المصري إلى أن الميزانيات العامة للشركة تكشف أنها تحقق أرباحا.

وأكد بكري أن وزير قطاع الأعمال السابق كان يتعامل بشكل مختلف عن سياسة الرئيس وتغيره كان قرار سياسي مهم جدا والرئيس السيسي "بيقول لعمال مصر إحنا معاكم وبيقول لشركات القطاع العام إحنا ضد التصفية وإحنا مع التطوير ومع مشاركة القطاع الخاص في التطوير.. لكننا بنقول عمال مصر هما اللي شالوا الإنتاج وتحملوا الكثير".

وأشار إلى أنه قدم طلب إحاطة ضد وزير قطاع الأعمال السابق ولكنه رفض الحضور.

وأشار إلى أنه ومنذ عامين كانت مصر تستورد كوك من الخارج بقيمة 150 مليون دولار، والوزير السابق كان مغمض العينين "وكان داخل يهد الصناعة والشركات ببلدوزر".

المصدر: موقع "مصراوي"