"أرامكو" السعودية تعلن عن أرباح قياسية في الربع الثاني

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية النفطية أنها حققت أرباحا قدرها 48,4 مليار دولار في الربع الثاني من 2022، بزيادة 90,2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وقالت الشركة العملاقة في بيان نشر اليوم الأحد إنها حققت زيادة في صافي دخلها ربع السنوي بنسبة 90,2 بالمئة، "من 95,5 مليار ريال (25,5 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2021 إلى 181,16 مليار ريال (48,4 مليار دولار) في الربع الثاني من 2022".

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وعزت ذلك إلى "ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير".

وواصلت الشركة تحقيق أرباح فصلية قياسية للربع الثاني تواليا بعد أن حققت أرباحا قدرها 39,5 مليار دولار في الربع الأول.

وتعد هذه الأرباح الفصلية الأعلى منذ طرح الشركة في البورصة في أواخر عام 2019، وتجاوزت توقعات المحللين البالغة 46,2 مليار دولار.

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر: "برغم استمرار تقلبات الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين القائمة، تؤكد الأحداث التي شهدها النصف الأول من هذا العام نظرتنا بأن مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة ضرورية من أجل المساعدة في ضمان استمرارية إمداد الأسواق بشكلٍ جيد، وتسهيل عملية التحوّل المنظم للطاقة".

وأضاف "نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الجاري، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية في المدى القصير".

وارتفعت الأرباح الصافية في الربع الثاني بنسبة 22,7 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2022.

وبلغت الأرباح نصف السنوية 87,91 مليار دولار مقابل 47,18 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وبلغ سعر سهم أرامكو 40,8 ريالا (10,9 دولار) عند بدء التداول في البورصة السعودية الأحد.

ووزعت الشركة العملاقة أرباحا بقيمة 18,8 مليار دولار على المساهمين في الربع الأول وستدفع القيمة ذاتها في الربع الثاني أيضا.

المصدر: أ ف ب