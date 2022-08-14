إقبال "مليوني" على استخدام خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مصر

شهد قطاع الاتصالات في مصر، في عام، إقبالا كبيرا على استخدام خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

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وبحسب صحيفة "الوطن"، كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن "أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، واقترب عدد المستخدمين من الـ70 مليون مستخدم نهاية يونيو الماضي، مقابل 60 مليون و500 ألف مستخدم فى نفس الفترة من العام 2021".

وبين التقرير أن "هناك نموا في نسبة مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول بلغت 9.17% سنويا"، حيث اجتذبت شركات المحمول حوالي 9.5 مليون مستخدم جديد للخدمة خلال عام فقط.

وأشارت "الوطن" إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، تستهدف هذا العام بناء حوالى 2800 برج جديد لتحسين خدمات الهاتف المحمول، حيث تم إنشاء 2300 برج فى عام 2021، في إطار تطوير وتحسين الخدمات تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول.

المصدر: "الوطن"