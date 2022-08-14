مصر تحقق صادرات قياسية من البطاطا الزراعية فى 6 شهور

بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 22 يونيو العام الحالي، حوالي 3 ملايين و759 ألفا و431 طنا من المنتجات الزراعية، وحققت صادرات البطاطا أرقاما قياسية.

وتلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، تقريرا حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة المذكورة من المنتجات الزراعية، جاء فيه.

1- صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخها، حيث تجاوزت 816 ألف طن منذ يناير وحتى الآن بأسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأسيوية بزيارة قدرها 200 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى.

2- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و540 ألفا 598 طنا.

3- تصدير 185 ألفا و306 أطنان بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

4- العنب فى المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 74 ألفا و944 طنا.

5- احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 74 ألفا و409 أطنان.

6- احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 39 ألفا و441 طنا.

7- احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 31 ألفا و778 طنا.

8- جاء فى المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19ألفا و425 طنا.

9- حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 ألفا و921 طنا.

10- الجوافة فى المركز العاشر للصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 6927 طنا.

11ـ البطيخ على المركز الحادى عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 6456 طنا.

المصدر: اليوم السابع