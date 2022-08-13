ارتفاع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من الأدوية ومستحضرات التجميل

شهدت الصادرات الأوروبية إلى روسيا ارتفاعا في بعض السلع مثل المعدات الصناعية والأدوية ومستحضرات التجميل، بحسب ما أوردته RBC استنادا لبيانات الخدمة الإحصائية الأوروبية Eurostat.

وتشير وسائل الإعلام إلى ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية في يونيو بنسبة 18 في المائة مقارنة بشهر مايو، من 3.78 مليار يورو إلى 4.45 مليار يورو.

وحققت كل من ألمانيا وإيطاليا الحصة الأكبر من عمليات التصدير وهي 1.16 مليار يورو و 532 مليون يورو على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، زاد تدفق البضائع من بولندا ودول البلطيق بشكل ملحوظ.

وشكلت المعدات الصناعية سلع التصدير الرئيسية: فقد بلغت مبيعاتها 1.12 مليار يورو، بزيادة 21 في المائة عن مايو. في المرتبة الثانية، الأدوية، والتي وصلت إلى 791 مليون يورو.

أما بالنسبة لمستحضرات التجميل والعطور، فقد بلغ النمو في يونيو مقارنة بشهر مايو 38 في المائة، وزادت صادرات الأجهزة والأدوات الطبية بنفس المقدار.

وحققت السلع البلاستيكية زيادة بمقدار 16 في المائة، والمعدات والأجهزة الكهربائية 7 في المائة.

المصدر: نوفوستي.