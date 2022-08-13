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بودابست: "غازبروم" بدأت بتوريد الغاز إلى هنغاريا بما يتجاوز العقود القائمة

مال وأعمال

بودابست:
Globallookpress
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قالت وزارة الخارجية الهنغارية، إن شركة "غازبروم" باشرت بضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي وبشكل يتجاوز العقود المبرمة.

وذكرت الوزارة أن ذلك جاء نتيجة لمباحثات أجراها وزير الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو في موسكو قبل فترة.  

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 وصرحت وزارة الخارجية الهنغارية، بأنه سيتم عبر خط أنابيب "السيل التركي" قبل حلول نهاية أغسطس الجاري، ضخ كميات إضافية من الغاز بمقدار 2.6 مليون متر مكعب يوميا إلى هنغاريا.

المصدر: نوفوستي

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