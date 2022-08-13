رئيس وزراء البرتغال لا يستبعد مد خط غاز يربط بلاده بوسط أوروبا مع تجاوز فرنسا

لم يستبعد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إمكانية مد خط أنابيب غاز يربط شبه الجزيرة الأيبيرية بأوروبا الوسطى، بدون المرور عبر أراضي فرنسا.

وقالت صحيفة Observador: "يوم أمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء أن المفوضية الأوروبية أقرت بإمكانية وجود طريق بديل لخط أنابيب غاز سيربط وسط أوروبا بشبه الجزيرة الأيبيرية".

وأشار رئيس الوزراء البرتغالي، إلى أن النسخة الأصلية للمخطط واجهت "قيودا بيئية أشارت إليها فرنسا". ونوه أنطونيو كوستا بأن البديل، يمكن أن يكون ربط إسبانيا والبرتغال بإيطاليا، مما يعني مد الخط عبر البحر الأبيض المتوسط.

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في وقت سابق، ذكرت محطة الإذاعة "كادينا سير"، نقلا عن مصادر في وزارة الانتقال البيئي الإسبانية، أن إسبانيا ستعرض تصدير الغاز إلى أوروبا عبر خطي أنابيب للغاز عبر جبال البرانس، واستخدام القدرات اللوجستية لمنظومة الغاز الوطنية لتجنب الحاجة إلى تقليل استهلاك الغاز.

المصدر: نوفوستي