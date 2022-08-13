اليابان تعلن رغبتها البقاء في مشروعي "ساخالين -1" و"ساخالين-2"

قال ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد الياباني، إن بلاده تريد المحافظة على مشاركتها في مشروعي "ساخالين -1" و"ساخالين-2".

وشدد على أن المشروع الأخير، يوفر حوالي 9 ٪ من إجمالي الغاز الطبيعي المسال الوارد إلى اليابان.

وأضاف الوزير الذي تم تعيينه في هذا المنصب في 10 أغسطس، في مقابلة مع صحيفة "نيكاي" نشرت اليوم السبت: "لا توجد تغييرات في مسارنا حول الحفاظ على المصالح [في هذه المشاريع]".

وفي أول مؤتمر صحفي له كوزير للاقتصاد، أشار نيشيمورا إلى أن هذه المشاريع مهمة للغاية لليابان في مجال توفير إمداد مستقر لموارد الطاقة.

إقرأ المزيد

ومن المعروف أن شركة سوديكو اليابانية تمتلك 30٪ في مشروع "ساخالين 1" للنفط والغاز.

ويتمتع مشروع "ساخالين-2"، بأهمية كبيرة بالنسبة لليابان، لأنه يقدم تقريبا كامل الغاز الطبيعي المسال المستورد من روسيا. وتؤكد سلطان اليابان أن الوقود الوارد من "ساخالين-2" يستخدم لتوليد حوالي 3٪ من إجمالي الكهرباء في البلاد. وتمتلك شركتا ميتسوي اليابانية وميتسوبيشي 12.5٪ و 10٪ على التوالي في هذا المشروع.

المصدر: تاس