 
مباشر

اليابان تعلن رغبتها البقاء في مشروعي "ساخالين -1" و"ساخالين-2"

مال وأعمال

اليابان تعلن رغبتها البقاء في مشروعي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlp6

قال ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد الياباني، إن بلاده تريد المحافظة على مشاركتها في مشروعي "ساخالين -1" و"ساخالين-2".

وشدد على أن المشروع الأخير، يوفر حوالي 9 ٪ من إجمالي الغاز الطبيعي المسال الوارد إلى اليابان.

وأضاف الوزير الذي تم تعيينه في هذا المنصب في 10 أغسطس، في مقابلة مع صحيفة "نيكاي" نشرت اليوم السبت: "لا توجد تغييرات في مسارنا حول الحفاظ على المصالح [في هذه المشاريع]".

وفي أول مؤتمر صحفي له كوزير للاقتصاد، أشار نيشيمورا إلى أن هذه المشاريع مهمة للغاية لليابان في مجال توفير إمداد مستقر لموارد الطاقة.

إقرأ المزيد
"كيودو": اليابان تعتزم المحافظة على حصتها في مشروع "ساخالين 2"

ومن المعروف أن شركة سوديكو اليابانية تمتلك 30٪ في مشروع "ساخالين 1" للنفط والغاز.

ويتمتع مشروع "ساخالين-2"، بأهمية كبيرة بالنسبة لليابان، لأنه يقدم تقريبا كامل الغاز الطبيعي المسال المستورد من روسيا. وتؤكد سلطان اليابان أن الوقود الوارد من "ساخالين-2" يستخدم لتوليد حوالي 3٪ من إجمالي الكهرباء في البلاد. وتمتلك شركتا ميتسوي اليابانية وميتسوبيشي 12.5٪ و 10٪ على التوالي في هذا المشروع.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا