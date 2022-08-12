استئناف ضخ النفط الروسي إلى التشيك عبر خط "دروجبا"

استؤنفت إمدادات النفط الروسي إلى جمهورية التشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب "دروجبا" (الصداقة)، بعد توقف منذ 4 أغسطس الجاري، وفق ما أعلنه التلفزيون التشيكي.

وذكرت شركة "ترانسنفت" الروسية في وقت سابق أن شركة "أوكرترانس نفت" أوقفت بتاريخ 4 أغسطس ضخ النفط من روسيا إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عبر خط أنابيب النفط دروجبا في مقطعه العابر لشرق أوكرانيا، بذريعة عدم سداد الجانب الروسي رسوم العبور بسبب العقوبات الأوروبية.

وأكدت "ترانسنفت" أنها أبلغت جميع الأطراف بالوضع الحالي وتعمل على خيارات بديلة للدفع.

وفي وقت لاحق، اتفقت الشركة المجرية "مول" والسلوفاكية "سلوفنافت" مع الجانب الأوكراني على استئناف الضخ بعد أن سددتا رسوم العبور.

من جهته أشار وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك إلى أن مسؤولية تعليق الإمدادات لا تقع على عاتق أي من الطرفين الروسي والأوكراني، وأن ما حدث كان خطأ فنيا في أحد البنوك في أوروبا الغربية لسبب يتعلق بالعقوبات.

المصدر: نوفوستي.