بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الجمعة، وتزامن ذلك مع صعود العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية.

وبحلول الساعة 17:19 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.62% إلى 2146.30 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.75% إلى 1114.5 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وترافق ذلك مع ارتفاع العملة الروسية، حيث تراجع سعر صرف الدولار بواقع 14 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 60.51 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 43 كوبيكا إلى 62.22 روبل.

المصدر: RT