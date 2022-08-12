بالأرقام.. المركزي الروسي يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للسنوات القادمة

قدم البنك المركزي الروسي توقعات لتطور الاقتصاد الروسي للسنوات الثلاث المقبلة، ويتوقع أن يعود إلى مستويات إيجابية بحلول عام 2024.

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وقال المركزي الروسي إنه بحسب التوقعات سيكون الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سلبيا في العام المقبل، على أن يسجل مستويات إيجابية تتراوح بين 1.5% و2.5% بحلول العام 2024.

كذلك توقع المركزي أن يكون سعر الفائدة الرئيسي في العام 2023 في نطاق 6.5% - 8.5%، على أن ينخفض في العام 2024 إلى مستوى 6% - 7%، وبحلول العام 2025 إلى 5% - 6%.

ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر التضخم هذا العام مستوى 12% - 15%، على أن ينخفض 5% - 7% في العام 2023، وإلى 4% بحلول العام 2024.

المصدر: RT