برميل النفط يصعد فوق مستوى 100 دولار

صعدت أسعار النفط، في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بعد أن كانت أسعار الذهب الأسود في المنطقة الحمراء في الصباح.

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وبحلول الساعة 12:43 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 94.59 دولار للبرميل، بزيادة نسبته 0.26% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 100.14 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.54% عن سعر التسوية السابق، وفقا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".

وتتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في قرابة 4 أشهر.

المصدر: RT + بلومبرغ