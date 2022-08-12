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برميل النفط يصعد فوق مستوى 100 دولار

مال وأعمال

برميل النفط يصعد فوق مستوى 100 دولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بعد أن كانت أسعار الذهب الأسود في المنطقة الحمراء في الصباح.

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وبحلول الساعة 12:43 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 94.59 دولار للبرميل، بزيادة نسبته 0.26% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 100.14 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.54% عن سعر التسوية السابق، وفقا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".

وتتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في قرابة 4 أشهر.

المصدر: RT + بلومبرغ

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