أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الجمعة، وجاء ذلك بعد نمو تم تسجيله في الأيام الماضية، كذلك ساهم ارتفاع الدولار في تراجع أسعار المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 10:44 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك Comex بنسبة 0.18% إلى 1803.90 دولار للأونصة.

كما تراجعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.13% إلى 20.323 دولار للأونصة، وفقا لبيانات التداول.

وفي سوق العملات، نما الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث يتوقع المتعاملون في الأسواق المزيد من الإجراءات من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لكبح التضخم.

وفي تمام الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو إلى 1.0324 دولار، فيما كانت العملة الأوروبية قد أغلقت تعاملات أمس عند 1.0305.

كذلك ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية أمام الين الياباني إلى 133.36 ين فيما بلغ سعر الصرف عند التسوية أمس عند 132.87 ين.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، صعد بنسبة 0.14% إلى 105.25 نقطة.

المصدر: برايم