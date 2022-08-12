مؤشر على استئناف ضخ النفط من روسيا إلى التشيك

أفادت شركة "ترانس نفط" الروسية، اليوم الجمعة، بأن مدفوعات عبور النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى دول جنوب أوروبا، بما في ذلك إلى التشيك، تم تنفيذها.

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وأضافت الشركة الروسية أنها تنتظر تأكيدا من الجانب الأوكراني حول استلام المدفوعات (الأموال) لبدء ضخ النفط من روسيا إلى جمهورية التشيك عبر خط أنابيب "دروجبا".

وكانت الإمدادات قد توقفت في الأيام الماضية بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وكانت شركة "ترانس نفط" الروسية قد أفادت بأن شركة "أوكرترانس نفط" الأوكرانية قد أوقفت في 4 أغسطس الجاري ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من "دروجبا" إلى هنغاريا (المجر) والتشيك وسلوفاكيا، حيث لم يتمكن الجانب الروسي من دفع رسوم العبور (ترانزيت) لأسباب فنية تعود لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

وفي وقت لاحق، اتفقت شركتا الطاقة في هنغاريا وسلوفاكيا مع الجانب الأوكراني على استئناف الإمدادات بعد أن دفعتا رسوم عبور النفط (ترانزيت) بأنفسهما، ونتيجة ذلك، تم استئناف عمليات إمدادات النفط من روسيا إلى سلوفاكيا يوم الأربعاء الماضس وإلى هنغاريا مساء الخميس.

يشار إلى أن خط أنبوب "دروجبا"، الذي افتتح في عام 1964، يعد واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزؤه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا.