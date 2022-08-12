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النفط يتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في قرابة 4 أشهر

مال وأعمال

النفط يتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في قرابة 4 أشهر
Globallookpress
صورة تعبيرية
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عادت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، للانخفاض وذلك بعد ارتفاع استمر مدة يومين، وبالرغم من الانخفاض تتجه أسعار الذهب الأسود نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في قرابة 4 أشهر.

وبحلول الساعة 09:17 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 93.88 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.49% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 99.23 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.37% عن سعر التسوية السابق، وفقا لما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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