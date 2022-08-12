صحيفة: إندونيسيا سترفض على الأرجح الدعوة الأمريكية لوضع سقف لأسعار النفط الروسي

أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية بأن إندونيسيا سترفض على الأرجح الدعوة الأمريكية لوضع سقف لأسعار النفط الروسي.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن محللين، إلى أن "إندونيسيا لن تؤيد الآلية للحد من الأسعار على الأرجح، لأن ذلك سيعني فرض عقوبات ضد روسيا، وهي لا ترغب في التدخل بمثل هذه الشدة".

وأضافت الصحيفة أن كميات النفط الذي تستورده إندونيسيا من روسيا "غير كبيرة".

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ولفتت الصحيفة إلى أن نائبة وزير الخزانة الأمريكية لشؤون محاربة تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ زارت جاكرتا هذا الأسبوع، حيث التقت المسؤولين من وزارات المالية والطاقة والثروات الطبيعية وغيرها، إضافة إلى ممثلي قطاع الأعمال.

وبحثت المسؤولة الأمريكية خلال زيارتها لإندونيسيا "الحرب في أوكرانيا والجهود لتقليص تداعياتها، بما فيها السقف المحتمل لأسعار النفط الروسي".

يذكر أن الولايات المتحدة تسعى لتقليص واردات روسيا النفطية من خلال العقوبات التي فرضتها على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست