مصر.. الإعلان عن محور جديد يربط البحرين الأحمر والمتوسط

أعلنت مصر يوم الخميس التوقيع المبدئي على مشروعين لربط البحرين الأحمر والمتوسط.

وتم الخميس التوقيع المبدئي على مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة المصري، كما تم التوقيع أيضا على إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.

ويأتي التوقيع في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف "هاتشسون- COSCO - CMA- MSC"، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

ويتضمن التعاقد تنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف "هاتشسون COSCO -CMA" (شركة تحت التأسيس)، بينما يتم تنفيذ المشروع الثاني بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف "هاتشسون- MSC" (شركة تحت التأسيس).

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري