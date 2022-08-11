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النقابات البريطانية تحذر من أكبر انخفاض للأجور في 100 عام

مال وأعمال

النقابات البريطانية تحذر من أكبر انخفاض للأجور في 100 عام
AFP Bank of England
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حذر مؤتمر نقابات العمال البريطاني من أكبر انخفاض للأجور في المملكة المتحدة منذ 100 عام نتيجة لارتفاع التضخم وغلاء المعيشة.

وتوقع مصرف إنجلترا ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 13% في الربع الأخير من العام الجاري، فيما ستزداد الأجور بنسبة 5.25% خلال الفترة ذاتها.

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وأشار مؤتمر نقابات العمال إلى أن ذلك يعني انخفاض الأجور بنسبة 7.75%، ما سيكون أكبر تراجع لها منذ العشرينات من القرن الماضي.

وقال مؤتمر النقابات في تقرير له، إن "أبعاد تراجع الأجور غير مسبوقة، وحسب معطيات ربع السنة، فإنه أكبر انخفاض منذ 100 سنة".

وتوقع مصرف إنجلترا ركودا اقتصاديا في بريطانيا في غضون عام 2023 كله وقد تخسر البلاد أكثر من مليون فرصة عمل جراء الأزمة.

المصدر: تاس

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