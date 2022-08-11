ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

كشفت وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس الجاري بواقع 14 ألف طلب.

ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، التي نشرت اليوم الخميس، فقد صعد عدد طلبات الإعانة إلى مستوى 262 ألف طلب.

وتوقع المحللون، الذين استطلعت آراءهم بوابة DailyFX، ارتفاع عدد الطلبات مقارنة بالأصل إلى 263 ألف طلب، وتم تعديل الرقم الأسبوع السابق إلى 248 ألف طلب بعد أن كان الرقم الأولي عند 260 ألف طلب.

وقد ارتفع متوسط عدد الطلبات في أربعة أسابيع، بمقدار 4500 طلب إلى 252000 طلب.

المصدر: نوفوستي