"أوبك" تعدل توقعاتها لإنتاج الذهب الأسود في روسيا

عدلت منظمة "أوبك" مجددا توقعاتها لإنتاج الهيدروكربونات السائلة (النفط والغاز المكثف وسوائل مكثفات الغاز الأخرى) في روسيا للعام الجاري 2022.

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ووفقا لتوقعات المنظمة لشهر أغسطس الجاري لم تعد "أوبك" تتوقع انخفاضا في إنتاج روسيا من هذه المواد، بل على العكس تتوقع زيادة قدرها 80 ألف برميل يوميا تصل إلى 10.9 مليون برميل يوميا.

وجاء في تقرير المنظمة: "من المتوقع أن ينمو إنتاج الهيدروكربونات السائلة في روسيا في عام 2022 بمقدار 80 ألف برميل يوميا بمتوسط ​​10.9 مليون برميل يوميا. تم تعديل التوقعات بالزيادة بمقدار 0.25 مليون برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي بسبب زيادة الإنتاج في الشهرين الماضيين".

أما ما يتعلق بالعام القادم 2023، فأشار تقرير المنظمة إلى أن إنتاج روسيا من الهيدروكربونات السائلة من المتوقع أن ينخفض بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا وسيبلغ متوسطه 10.5 مليون برميل يوميا".

كذلك لفت التقرير إلى أن توقعات الإنتاج في روسيا "تتميز بدرجة عالية من عدم اليقين".

المصدر: نوفوستي