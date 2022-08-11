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شولتس يدعو روسيا لاستلام توربين "السيل الشمالي-1"

مال وأعمال

شولتس يدعو روسيا لاستلام توربين
Globallookpress
صورة من الأرشيف - المستشار الألماني أولاف شولتس
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا إلى أخذ توربين "سيمنس" من ألمانيا من أجل خط الأنابيب "السيل الشمالي-1"، مشيرا إلى أنه يجب على روسيا التوقف عن استخدام الحجج "الواهية".

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وجاء ذلك في سياق رد المستشار الألماني على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان يعتقد أن المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، الذي زار موسكو مؤخرا والتقى بالرئيس فلاديمير بوتين مفيدا كوسيط بين موسكو وبرلين.

وقال: "لا أعرف (ما إذا كان شرودر يمكن أن يكون مفيدا كوسيط). عند الحديث عن التوربينات، حتى لا تكون هناك تكنهات، الجميع تأكد من وجودها وهي جاهزة. لذلك ينبغي على روسيا التوقف عن قول الحجج الواهية، إنها هنا (ألمانيا) خذيها. ها هي!". 

وفي 3 أغسطس الجاري، تفقد شولتس التوربين بنفسه، حيث زار مصنع "سيمنس" في "مولهايم أن در رور" بألمانيا، وأكد من هناك أن توربين خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" موجود في ألمانيا وهو جاهز للتشغيل، وذلك بعد أن تمت صيانته بكندا التي عرقلت تسليمه لروسيا بذريعة العقوبات.

المصدر: نوفوستي

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