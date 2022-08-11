وزير الطاقة التركي: أردوغان وبوتين سيبحثان سير بناء محطة "أكويو" النووية

أكد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن أنقرة تراقب سير بناء محطة "أكويو" النووية قرب مرسين بجنوب البلاد، وأن زعيمي تركيا وروسيا سيبحثان القضية في محادثاتهما المقبلة.

إقرأ المزيد

وقال دونماز في تصريح لوكالة "الأناضول" اليوم الخميس: "لا يمكننا السماح بحدوث أي خلل في تنفيذ هذا المشروع الضخم في تركيا. وكما تعلمون، قال الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان عند عودته من سوتشي، إنه سيزور مرسين بنفسه، وسيتفقد سير العمل وسيناقش الوضع مع الزعيم الروسي"، مضيفا أن أردوغان قد زار بالفعل موقع البناء، حيث عقد اجتماعا وأعطى تعليمات.

وتابع دونماز: "الآن هناك بعض المشاكل التي لا تخلو منها مثل هذه المشاريع العملاقة. نحن نعمل على تسويتها وضمان عدم التأخر عن المواعيد المحددة"، مشيرا إلى أن الرعيمين "سيناقشان الوضع في المحادثات المقبلة".

والشهر الماضي بدأت مؤسسة "روس آتوم" الروسية أعمال بناء وحدة الطاقة الرابعة لمحطة أكويو النووية، مؤكدة أن أعمال البناء كلها ستنتهي عام 2023، وسيتم إيصال الوقود إلى ساحة الوحدة الأولى.

المصدر: "الأناضول" + "نوفوستي"