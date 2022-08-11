سفينة تحمل الحبوب الأوكرانية لم تتمكن من مغادرة ميناء تشيرنومورسك

لم تتمكن إحدى السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية من مغادرة ميناء تشيرنومورسك بسبب سوء الأحوال الجوية.

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أعلنت عن ذلك وزارة الدفاع التركية، حيث قالت إن السفينة التي كان من المقرر أن تغادر ميناء تشيرنومورسك الأوكراني اليوم الخميس، لم تتمكن من إكمال الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما تتجه سفينتان تم تفتيشهما أمس إلى أوكرانيا". وأشارت الوزارة إلى أن عمليات تحميل السفن في الموانئ الأوكرانية تتواصل.

وكانت وزارة البنى التحتية الأوكرانية قد أشارت يوم أمس الأربعاء، إلى أن ثاني سفينة أجنبية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة دخلت إلى ميناء تشيرنومورسك في منطقة أوديسا لتحميل الحبوب، وهي ناقلة البضائع السائبة OSPREY S، والتي يفترض أن تحمل على متنها 30 ألف طن من الذرة.

المصدر: نوفوستي