التضخم يتباطأ في روسيا

تباطأ التضخم على أساس سنوي في روسيا وبلغ بحلول 8 أغسطس الجاري مستوى 15.01% بعد أن كان المؤشر قبل أسبوع عند مستوى 15.3%، وجاء ذلك ضمن مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

وقال التقرير: "في الأسبوع من 2 وحتى 8 أغسطس بلغ (معدل انخفاض الأسعار) 0.08% على أساس سنوي وسجل معدل التضخم في 8 من الشهر نفسه مستوى 15.01% على أساس سنوي".

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن الأسعار في قطاع الغذاء في الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 أغسطس الجاري تراجعت بنسبة 0.32%.

وقالت الوزارة: "تباطأ الانخفاض في أسعار الفواكه والخضروات إلى حد ما (انخفاض بنسبة 3.34% بعد أن كان التراجع نسبته 3.89% في الأسبوع السابق)، أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الأخرى، فإن الزيادة في الأسعار كانت معتدلة (0.05%)، بينما استمرت أسعار منتجات غذائية محددة (منتجات اللحوم والحليب ومنتجات الألبان والبيض وزيت عباد الشمس) في الانخفاض".

أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، لفتت الوزارة في تقريرها، إلى أن الأسعار نمت بوتيرة معتدلة (ارتفعت الأسعار بنسبة 0.07% خلال أسبوع الممتد من 2 وحتى 8 أغسطس) نتيجة زيادة طفيفة في أسعار أجهزة الاتصالات ومنتجات التلفزيون والراديو والسيارات.

كذلك أشارت الوزارة إلى أن أسعار مواد البناء تراجعت في فترة التقرير بنسبة 1.37%، والسلع الكهربائية والأجهزة المنزلية الأخرى انخفضت بنسبة 0.11%، أما الأدوية فقد انخفضت بنسبة 0.11%.

المصدر: نوفوستي