سفير: بطاقات نظام الدفع الروسي "مير" ستبدأ بالعمل في كوبا مع نهاية العام

صرح السفير الكوبي في موسكو خوليو أنطونيو غارمينديا بينيا بأن بطاقات نظام الدفع الروسي "مير" ستبدأ بالعمل في كوبا مع نهاية العام الجاري.

وقال السفير في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إنه "من المتوقع أنه مع نهاية العام الجاري سيكون من الممكن استخدام بطاقات "مير" على أراضي كوبا".

وأوضح أن كوبا تعمل مع النظام لوطني الروسي لبطاقات الدفع منذ العام الماضي، وتشرف المرحلة الأولى من العمل على الانتهاء، وهدفها ربط نظامي الدفع في البلدين ببعضهما البعض.

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وأشار إلى أنه بالنسبة لكوبا هذه إحدى الوسائل لتوسيع النظام المالي والمصرفي، ومن شأنها تسهيل التعاملات المالية بين البلدين.

يذكر أن بطاقات "مير" الروسية يمكن استخدامها حاليا في 10 دول إضافة إلى روسيا، وخاصة في تركيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان وغيرها.

المصدر: تاس