دمشق تبحث الاستفادة من خبرات كوريا الشمالية لإعادة تأهيل شركات تضررت في الأزمة

اجتماع اللجنة المشتركة السورية ـ الكورية الشمالية ـ (وزارة الصناعة السورية)

بحثت لجنة مشتركة من سوريا وكوريا الشمالية إمكانية الاستفادة من الخبرات الكورية في إعادة تأهيل شركات سورية تضررت جراء الأزمة المستمرة في البلاد منذ 2011.

وذكرت وكالة "سانا" أن "اللجنة الفنية المشتركة السورية الكورية الديموقراطية للتعاون الصناعي المشترك بحثت خلال اجتماع عقدته اليوم في مبنى وزارة الصناعة إمكانية الاستفادة من الخبرات الفنية لكوريا الديمقراطية في إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وآلات شركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية المتضررة جراء الحرب الإرهابية والتدمير الممنهج للقطاع الصناعي".

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وخلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الصناعة السوري زياد صباغ والقائم بالأعمال في السفارة الكورية الشمالية بدمشق، كيم هاي ريونغ، "الحالة الراهنة لشركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية المطروحة للاستثمار".

وأضافت الوكالة أن الجانبين اتفقا على "رسم خارطة طريق للتعاون المشترك بين البلدين والاطلاع ميدانيا على وضع الشركات الفني والقانوني لسبر احتياجاتها من الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج لإعادة إقلاعها إنتاجيا من جديد".

المصدر: "سانا"