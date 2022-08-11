 
مباشر

دمشق تبحث الاستفادة من خبرات كوريا الشمالية لإعادة تأهيل شركات تضررت في الأزمة

مال وأعمال

دمشق تبحث الاستفادة من خبرات كوريا الشمالية لإعادة تأهيل شركات تضررت في الأزمة
اجتماع اللجنة المشتركة السورية ـ الكورية الشمالية ـ (وزارة الصناعة السورية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tl6b

بحثت لجنة مشتركة من سوريا وكوريا الشمالية إمكانية الاستفادة من الخبرات الكورية في إعادة تأهيل شركات سورية تضررت جراء الأزمة المستمرة في البلاد منذ 2011.

وذكرت وكالة "سانا" أن "اللجنة الفنية المشتركة السورية الكورية الديموقراطية للتعاون الصناعي المشترك بحثت خلال اجتماع عقدته اليوم في مبنى وزارة الصناعة إمكانية الاستفادة من الخبرات الفنية لكوريا الديمقراطية في إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وآلات شركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية المتضررة جراء الحرب الإرهابية والتدمير الممنهج للقطاع الصناعي".

إقرأ المزيد
مباحثات سورية كورية لتعزيز التعاون في مجال الصناعة
مباحثات سورية كورية لتعزيز التعاون في مجال الصناعة

وخلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الصناعة السوري زياد صباغ والقائم بالأعمال في السفارة الكورية الشمالية بدمشق، كيم هاي ريونغ، "الحالة الراهنة لشركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية المطروحة للاستثمار".

وأضافت الوكالة أن الجانبين اتفقا على "رسم خارطة طريق للتعاون المشترك بين البلدين والاطلاع ميدانيا على وضع الشركات الفني والقانوني لسبر احتياجاتها من الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج لإعادة إقلاعها إنتاجيا من جديد".

 

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا