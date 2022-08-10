"المركزي الأردني" يحذر من محاولات خداع إلكترونية تستخدم اسمه

حذر المصرف المركزي الأردني من رسائل تدعي أنه يقدم مساعدات مالية، وذلك بهدف اختراق الأجهزة أو سرقة البيانات.

وأوضح "المركزي" في بيان أن هناك رسائل "متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت المختلفة خاصة عبر تطبيق واتساب، توهم القارئ بأن المركزي يقدم منح ومساعدات مالية للمواطنين، وذلك بهدف خداع المواطنين واختراق اجهزتهم أو السرقة المالية أو سرقة البيانات أو الابتزاز الإلكتروني".

ودعا المركزي إلى عدم التجاوب مع مثل تلك المحاولات أو تداولها مع الآخرين، وأشار إلى ضرورة عدم نشر مثل تلك المنشورات أو الإعلانات، والرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف للتحقق من صحة المنشورات والإعلانات المتداولة باسمه.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)