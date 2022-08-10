بعد ارتفاعها بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.. أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في وقت يقوم فيه المستثمرون بتقييم آفاق عودة إمدادات الخام من روسيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "دروجبا".

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وبحلول الساعة 09:22 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.75% إلى 95.59 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.93% إلى 89.66 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.

وجاء الانخفاض في أسعار الذهب الأسود في تعاملات اليوم بعد ارتفاع ملحوظ تم تسجيله أمس في ظل تقارير تحدثت عن توقف ضخ النفط من روسيا إلى دول جنوب أوروبا عبر أنبوب يمر عبر أوكرانيا، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وأفادت شركة "ترانس نفط" الروسية بأن شركة "أوكرترانس نفط" الأوكرانية قد أوقفت في 4 أغسطس الجاري ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" المتوجه إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا، حيث أن الجانب الروسي لم يتمكن من دفع رسوم العبور لأسباب فنية تعود لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

المصدر: برايم