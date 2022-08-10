إيلون ماسك يبيع المزيد من أسهم شركة تسلا خلافا لوعد سابق

باع إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، 7.9 مليون سهم من من أسهم الشركة بقيمة 6.88 مليار دولار، بحسب وثائق لجنة الأوراق المالية الأمريكية.

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وتظهر هذه الوثائق، أن عملية البيع جرت يوم الجمعة، حين انخفضت أسعار أسهم تيسلا بنسبة 6.6 ٪ ، وكذلك يوم الاثنين، عندما أظهرت زيادة متواضعة، بنسبة 0.8 ٪، ويوم الثلاثاء، عندما انهار سعرها مرة أخرى بنسبة 2.4٪.

وكان ماسك قد باع في وقت سابق ما قيمته 4 مليارات دولار من أسهم تسلا بعد توصله إلى اتفاق لشراء شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنا أنه لن يبيع لاحقا أسهم شركة السيارات في المستقبل. وكأنه كان في حاجة لأموال متحررة لتمويل جزء من الصفقة.

واتفق ماسك في أبريل على شراء شركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، لكنه طلب بعد ذلك التحقق من بيانات الشركة التي تفيد بأن عدد الحسابات المزيفة المستخدمة، من بين أمور أخرى، لإرسال رسائل غير مرغوب فيها، لم يتجاوز 5٪.

ولكن ماسك أخطر تويتر لاحقا بأنه يرفض شراء شبكة التواصل الاجتماعي هذه، موضحا أنه كان يمارس حقه في اتمام الاتفاقية، مشيرا إلى ان الشبكة الاجتماعية قللت من عدد الحسابات المزيفة، ولم تقدم أيضا المعلومات الضرورية.

وعندها رفعت الشبكة الاجتماعية دعوى قضائية ضد رجل الأعمال ماسك في محكمة ولاية ديلاوير.

يشار إلى أن شركة تسلا موتورز الأمريكية تأسست في عام 2003 كمطور ومصنع للسيارات الكهربائية والتقنيات المتعلقة بها.

وإضافة إلى السيارات الكهربائية، تقوم هذه الشركة بتصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية باستخدام تقنيتها الخاصة وتبيعها لشركات سيارات أخرى، ولا سيما تويوتا ودايملر.

المصدر: نوفوستي