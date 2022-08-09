شركة استشارات بريطانية تتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة

توقعت شركة استشارات الطاقة البريطانية "كورنوال إنسايت"، ارتفاع فواتير الطاقة هذا الشتاء أكثر مما كان يعتقد سابقا، لتفوق فاتورة الأسرة الواحدة الـ4 آلاف دولار أمريكي في السنة.

وأفادت الشركة بأنه من المتوقع أن تصل الفواتير إلى حوالي 3582 جنيها إسترلينيا (4,338.50 دولار أمريكي) سنويا للأسرة المتوسطة الدخل اعتبارا من أكتوبر المقبل، ارتفاعا من 3359 جنيها إسترلينيا (4068.41 دولار أمريكي) متوقعا في وقت سابق من هذا الشهر. وذلك بالمقارنة مع الحد الأقصى للسعر في أكتوبر الماضي البالغ 1،277 جنيها إسترلينيا (1546.70 دولار أمريكي).

وذكرت أنه اعتبارا من يناير، من المتوقع أن يصل المبلغ إلى 4266 جنيها إسترلينيا (5166.96 دولار أمريكي) قبل أن يستمر في الارتفاع في أبريل ليصل إلى 4427 جنيها إسترلينيا (5361.96 دولار أمريكي).

وأوضحت الشركة أنها إنها رفعت توقعاتها بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والتغيير المتوقع في كيفية حساب سقف أسعار الطاقة.

المصدر: sky news