 تجاوزت أزمات كبرى طيلة 400 عام.. أزمة الطاقة تهدد بتوقف "هينز غلاس" الألمانية

تواجه شركة Heinz-Glas الألمانية، وهي واحدة من أكبر مصنعي زجاجات العطور في العالم، مخاطر حقيقية بالانهيار جراء أزمة الغاز، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

الشركة التي تعمل منذ 400 عام واجهت عدة أزمات حادّة، منها الحربيْن العالميتيْن وأزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي، لكن أزمة الطاقة التي تواجهها برلين حاليا تهدد الشركة بالزوال.

وكالة "فرانس برس" نقلت عن نائب المدير التنفيذي لشركة "هينز غلاس"، مراد أغاش، أن الشركة "تواجه وضعا استثنائيا".

وأضاف "إذا توقفت إمدادات الغاز، من المرجح أن يختفي إنتاج الزجاج" في ألمانيا.

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وساعد تدفق الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب من روسيا في الحفاظ على انخفاض تكاليف الإنتاج، ما كان يسمح لـ "هينز غلاس"، التي تأسست عام 1622، بحجز إيرادات سنوية تصل إلى نحو 305 ملايين دولار.

وتسعى برلين للحصول على مصادر طاقة بديلة لتحل محل الغاز الروسي الذي كان يشكل نحو 55% من إجمالي وارداتها من الغاز، ما يتسبب حاليا بارتفاع أسعار الطاقة، أي بزيادة في التكاليف من 10 إلى 20 ضعفا مقارنة بالعام 2019 بالنسبة لشركة "هينز غلاس"، حسبما قال أغاش.

وتقترب الأزمة من بلوغ ذروتها مع اقتراب فصل الشتاء، إذ أن تداعيات الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي قد تشكل ضربة قاضية للعديد من الشركات.

وعلى المدى البعيد، سيكلف استبدال نظام الغاز بأكمله ببنى تحتية كهربائية 51 مليون دولار، بحسب أغاش، وهو مبلغ لا تستطيع الشركة تحمله.

وقال أغاش "نحتاج إلى دعم الدولة"، وحذر من أن الشركة قد تضطر إلى نقل مصانعها إلى أماكن أخرى مثل الهند والصين، حيث تمتلك الشركة مصنعا بالأساس، في حال لم تحصل على دعم.

غير أن إدارة "هينز غلاس" لا تزال متفائلة حتى الآن بأن الشركة ستتمكّن من تخطي المحنة.

وقال أغاش في هذا الصدد إنه منذ تأسيس الشركة ، "وقعت العديد من الأزمات (...) في القرن العشرين وحده، من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وأزمة الطاقة في السبعينيات وعدة أوضاع مفصلية. نجينا منها جميعها".

وأضاف: "سنتمكن من تخطي هذه الأزمة بطريقة ما".

المصدر: "أ ف ب"