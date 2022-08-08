"سيمنس" تحدد موعد انسحابها من السوق الروسية

تتوقع شركة "سيمنس إينيرجي" أن يكتمل انسحابها من روسيا بحلول نهاية السنة المالية الحالية أي في خريف العام الجاري 2022.

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وجاء ذلك بحسب التقرير المالي للشركة الألمانية للربع الثالث من السنة المالية 2022 (المنتهية في 30 يونيو 2022).

وأعلنت شركة "سيمنس إينيرجي (للطاقة)"، أنها بدأت عمليات إعادة هيكلة أعمالها في روسيا في الربع الثالث الأمر الذي أثر على أعمالها في قطاع الغاز والكهرباء وترتب على ذلك خسارة بقيمة 200 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تكتمل أنشطة إعادة الهيكلة للأعمال بنهاية السنة المالية الحالية مع عدم وجود آثار مالية كبيرة أخرى.

وتقوم الشركة الألمانية بتوريد وتخديم توربينات الغاز لروسيا، وعلى وجه الخصوص، تقدم "سيمنس إينيرجي" توربينات لخط الأنابيب "السيل الشمالي-1" (خط أنابيب غاز من روسيا إلى ألمانيا بحر البلطيق).

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، كذلك أعلنت بعض الشركات الغربية انسحابها أو تعليق أعمالها في روسيا.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: نوفوستي