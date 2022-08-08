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أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

مال وأعمال

أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء
Globallookpress
صورة تعبيرية
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عادت أسعار النفط في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الاثنين إلى الانخفاض، وذلك في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، الأمر الذي سيؤثر على الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 14:44 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.21% إلى 87.93 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.04% إلى 93.93 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وكان الخامان قد صعدا في التعاملات الصباحية بأكثر من 1%، حيث اقترب الخام الأمريكي من مستوى 90 دولارا للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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