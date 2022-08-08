ارتفاع أسعار النفط.. وبرميل الخام الأمريكي يصعد صوب 90 دولارا

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ويتجه الخام الأمريكي صوب مستوى 90 دولارا للبرميل، ويأتي ذلك بعد أن تراجعت أسعار الخام الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهور.

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وبحلول الساعة 10:17 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.10% إلى 89.99 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.09% إلى 95.95 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع اليوم بعد بيانات أظهرت صعود واردات الصين من الخام الشهر الماضي من أدنى مستوياتها في أربع سنوات وذلك في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

المصدر: RT + بلومبرغ