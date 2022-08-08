الكشف عن موعد صب خرسانة المفاعل الثاني بمحطة الضبعة النووية

كشف أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية في مصر، عن موعد صب خرسانة المفاعل الثاني بمحطة الضبعة النووية، بقدرة 1200 ميغاوات.

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وفي تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أشار أمجد الوكيل إلى أنه "وفقا للجدول الزمني المتفق عليه لمشروع المحطة النووية بالضبعة، سيتم صب الخرسانة للمفاعل الثانى بقدرة 1200 ميغاوات خلال شهر نوفمبر المقبل".

وأضاف الوكيل: "سيتم صب الخرسانة لباقى المفاعلات التى يبلغ عددها 2 بقدرة 1200 ميغاوات لكل مفاعل تباعا"، متابعا: "سيتم تشغيل المفاعل النووي الاول بقدرة 1200 ميغاوات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع تجاريا فى عام 2028".

وأردف: "سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا ليتم تشغيلها بكامل قدرتها فى عام 2030، لتصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء 4800 ميغاوات"، موضحا أن "محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميغاوات تعتبر صديقة للبيئة وتتمتع بأعلى معايير الأمان النووية، علاوة على أن المشروع حصل على جائزة ثاني أفضل مشروع بالعالم".

واستطرد رئيس هيئة المحطات النووية في مصر: "الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا ممثلة فى شركة "روس آتوم" الروسية تنص على إنشاء المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية من الجيل الثالث، و يحتوى هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل العامل البشري".

المصدر: "اليوم السابع"