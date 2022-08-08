السلطات الألمانية قلقة من ألا يتمكن ملايين المواطنين من دفع تكاليف التدفئة

حذر لوكاس سيبنكتن، رئيس اتحاد المستأجرين الألمان من أن ملايين الأشخاص في ألمانيا قد لا يتمكنون من دفع فواتير التدفئة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

وقال سيبنكتن: "هذا جحيم للكثير من الناس .. نحن نتحدث عن الملايين".

وفي هذا الصدد، تدعو المنظمة (اتحاد المستأجرين) إلى إصلاح شامل لنظام بدل السكن، فضلا عن زيادة الحماية ضد الفصل، مما يجعل الحياة أسهل للمستأجرين، لتخفيف أعباء زيادة الأسعار.

ويُتوقع انهيار قطاع الطاقة في الشتاء القادم بألمانيا وارتفاع الأسعار بسبب احتمال توقف إمدادات الغاز الروسي.

وحث وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، ورئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، كلاوس مولر، مرارا وتكرارا مواطني الدولة على تقليل استهلاك الكهرباء من أجل توفير المال.

المصدر: نوفوستي