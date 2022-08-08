ارتفاع احتياطيات قطر الدولية بنسبة 2.8% في يوليو

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر يوليو 2022، بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي، في ارتفاع للشهر الـ53 على التوالي.

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وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشورة على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 211.325 مليار ريال (58.45 مليار دولار) في الشهر الماضي.

وكانت الاحتياطيات في قطر بلغت 205.575 مليار ريال (56.86 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2021.

وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر بنسبة 0.07 بالمئة، مقارنة 211.172 مليار ريال (58.41 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2022.

وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا منذ أن بدأت النمو في مارس 2018.

وتستفيد قطر من ارتفاع أسعار الغاز عالميا، والتي تسجل مستويات قياسية منذ نهاية عام 2021، وتواصل الارتفاع بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعتبر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية في العالم مع زيادة صادرات موردين كبار للغاز المسال مثل أستراليا والولايات المتحدة.

المصدر: الأناضول