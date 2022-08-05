 
مباشر
عاجل
سرايا القدس تنشر اسماء 7 من عناصرها قتلوا في الغارات الإسرائيلية مساء اليوم

دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي تعتمد خطة خفض استهلاك الغاز

مال وأعمال

دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي تعتمد خطة خفض استهلاك الغاز
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tk5b

أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي بأن دول الاتحاد وافقت أخيرا على خطة لخفض طوعي في الطلب على الغاز مع إمكانية إدخال خفض إلزامي في الطلب على "الوقود الأزرق" بنسبة 15% في الأشهر المقبلة.

إقرأ المزيد
هل يمكن أن يواجه سيل الغاز الروسي إلى الصين عقبات تقنية في ظل العقوبات الغربية؟
هل يمكن أن يواجه سيل الغاز الروسي إلى الصين عقبات تقنية في ظل العقوبات الغربية؟

وجاء في بيان صدر عن الهيئة الأوروبية: "اعتمد المجلس لائحة لخفض الطلب (الاستهلاك) على الغاز بنسبة 15% هذا الشتاء".

وفي 20 يوليو الماضي اقترحت المفوضية الأوروبية لائحة لتقليل الطلب (الاستهلاك) على "الوقود الأزرق" في الاتحاد الأوروبي، والتي وافق عليها وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 26 من الشهر نفسه مع عدد من التعديلات.

وفي وقت سابق صرحت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لاحتمال مواجهة توقف إمدادات الغاز من روسيا في أي لحظة.

وجاءت الخطوة الأوروبية كرد على تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1"، علما أن الترجع حدث بسبب مشاكل صيانة توربينات "سيمينس" في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور