دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي تعتمد خطة خفض استهلاك الغاز

أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي بأن دول الاتحاد وافقت أخيرا على خطة لخفض طوعي في الطلب على الغاز مع إمكانية إدخال خفض إلزامي في الطلب على "الوقود الأزرق" بنسبة 15% في الأشهر المقبلة.

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وجاء في بيان صدر عن الهيئة الأوروبية: "اعتمد المجلس لائحة لخفض الطلب (الاستهلاك) على الغاز بنسبة 15% هذا الشتاء".

وفي 20 يوليو الماضي اقترحت المفوضية الأوروبية لائحة لتقليل الطلب (الاستهلاك) على "الوقود الأزرق" في الاتحاد الأوروبي، والتي وافق عليها وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 26 من الشهر نفسه مع عدد من التعديلات.

وفي وقت سابق صرحت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمسون، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لاحتمال مواجهة توقف إمدادات الغاز من روسيا في أي لحظة.

وجاءت الخطوة الأوروبية كرد على تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1"، علما أن الترجع حدث بسبب مشاكل صيانة توربينات "سيمينس" في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

المصدر: نوفوستي