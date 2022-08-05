السعودية تطلق شركة كبيرة للاستثمار في مصر

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي)، إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات في مصر.

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وأضاف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن الشركة تسعى للاستثمار في عدة قطاعات رئيسية من ضمنها، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية، وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

وأوضح الصندوق، أن الشركة سوف تساهم في تقوية الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعديد من الفرص الاستثمارية في مصر؛ الأمر الذي سيساهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على بيع حصة الشركة المصرية القابضة للغازات (جاسكو) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، لصالح الشركة السعودية المصرية للاستثمار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأكدت المصادر، أن الصفقة تقدر بـ مليار ومائتين وتسعة وتسعين مليون ومائة وأربعة وخمسين ألف وأربعمائة وسبعين جنيها، نظير شراء كامل مُساهمة شركة جاسكو في شركة مصر لإنتاج الأسمدة، والتي تمثل 5.72% من إجمالي أسهم الشركة، بعدد أسهم 13 مليون و100 ألف و277 سهما.

المصدر: القاهرة 24