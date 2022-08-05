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أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 21 فبراير 2022

مال وأعمال

أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 21 فبراير 2022
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط، في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 93 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 21 فبراير الماضي (2022).

وبحلول الساعة 16:29 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.37% إلى 92.82 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.69% إلى 87.04 دولار للبرميل.

وعادت أسعار النفط اليوم إلى الارتفاع وذلك بعد انخفاض استمر يومين بسبب بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام.

المصدر: برايم

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