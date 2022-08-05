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توقف الانتاج في "ثاني" أكبر حقل نفط في العالم

مال وأعمال

توقف الانتاج في
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أكدت شركة النفط الوطنية الكازاخية توقف الإنتاج في حقل كاشاجان البحري في كازاخستان، بسبب تسرب للغاز، الذي أدى إلى توقف الإنتاج في الحقل الذي كان يوما ما ثاني أكبر حقل نفط في العالم.

وأوضح الشركة في بيان أن تسرب الغاز تم الكشف عنه من أول أمس الأربعاء، في معمل معالجة بولاشاك البري، والذي تم إغلاقه بأمان للسماح للمنشآت بـ "خفض الضغط إلى نظام الإشعال".

وعن تداعيات التسريب، قال البيان: "لم يلحق أي ضرر نتيجة لهذا الحادث"، لافتا إلى أن "الأعمال جارية حاليا لاستئناف عمليات الإنتاج".

ومن المقدر أن حقل كاشاجان، الواقع في بحر قزوين على بعد 50 ميلا من شاطئ غرب كازاخستان، يحتوي على 9 إلى 13 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج.

المصدر: سبوتنيك

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